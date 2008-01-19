У жителей Полтавы из кранов течет освященная вода
12:24, 19 января 2008Общество
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Так говорят в коммунальном предприятии
Сегодня в праздник Крещения у жителей Полтавы из кранов течет освященная вода.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник коммунального предприятия "Полтававодоканал" Геннадий ЧЕНЧЕВОЙ.
"Сегодня в жилье каждого полтавчанина подана освященная вода. Она течет из кранов всех 120 тысяч абонентов КП "Полтававодоканал", ведь по традиции, торжественная процедура освящения воды прошла на 1-м водозаборе. Ее провел Митрополит Полтавский и Кременчугский Филипп", - сказал Г.ЧЕНЧЕВОЙ.
По его словам, «вода, которая течет с кранов полтавчан, по заключению специалистов Одесского института курортологии, по своим качествам является одной из лучших в Украине».
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