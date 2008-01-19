Сегодня в праздник Крещения у жителей Полтавы из кранов течет освященная вода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник коммунального предприятия "Полтававодоканал" Геннадий ЧЕНЧЕВОЙ.

"Сегодня в жилье каждого полтавчанина подана освященная вода. Она течет из кранов всех 120 тысяч абонентов КП "Полтававодоканал", ведь по традиции, торжественная процедура освящения воды прошла на 1-м водозаборе. Ее провел Митрополит Полтавский и Кременчугский Филипп", - сказал Г.ЧЕНЧЕВОЙ.

По его словам, «вода, которая течет с кранов полтавчан, по заключению специалистов Одесского института курортологии, по своим качествам является одной из лучших в Украине».