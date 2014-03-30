На Майдане презентовали книгу о Героях Небесной сотни
14:26, 30 марта 2014Общество
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Сборник планируют распространить в библиотеках всей страны.
В сборнике представлены фотографии и жизнеописание каждого из погибших
Сегодня на столичном Майдане Незалежности во время траурного Вече, посвященного 40 дням гибели участников акций протеста, представлена книга о Героях Небесной сотни.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом со сцены Майдана сообщил общественный деятель Роман Савчак.
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По его словам, в сборнике представлены фотографии и жизнеописание каждого из погибших, фотографии событий, искусство Майдана и т. п.
По словам Савчака, этот сборник будет распространен в библиотеках всей страны.
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