Украина перешла на летнее время

Таким образом, после 02:59 сразу наступило 04:00.

Согласно постановлению Кабмина “О порядке исчисления времени на территории Украины”, ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 время переводится на один час вперед.

Все электронно-цифровые устройства (компьютер, телефоны) переход осуществляют автоматически.

Также сегодня было введено московское время в Крыму.