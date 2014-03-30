Украина перешла на летнее время
04:01, 30 марта 2014Общество
0 0
Сегодня, 30 марта, в 03:00 часов ночи все часы Украины были переведены на час вперед.
Украина изменила время
Таким образом, после 02:59 сразу наступило 04:00.
Согласно постановлению Кабмина “О порядке исчисления времени на территории Украины”, ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 время переводится на один час вперед.
Все электронно-цифровые устройства (компьютер, телефоны) переход осуществляют автоматически.
Также сегодня было введено московское время в Крыму.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter