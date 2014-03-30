Сепаратисты ввели в Крыму московское время

02:33, 30 марта 2014
Политика
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Сегодня ночью в 02:00 полуостров официально переводит стрелки часов на два часа вперед.

Крым перешел на московское время

Об этом сообщает ТСН.

Постановлением самопровозглашенной власти Крыма устанавливается, что движение железнодорожного, водного, воздушного, междугородного автомобильного и других видов транспорта, а также графики работ в Крыму будут осуществляться согласно московскому времени.

Стрелки часов на городском вокзале Симферополя перевели уже в субботу в 22:00.

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