Сепаратисты ввели в Крыму московское время

Об этом сообщает ТСН.

Постановлением самопровозглашенной власти Крыма устанавливается, что движение железнодорожного, водного, воздушного, междугородного автомобильного и других видов транспорта, а также графики работ в Крыму будут осуществляться согласно московскому времени.

Стрелки часов на городском вокзале Симферополя перевели уже в субботу в 22:00.