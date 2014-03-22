В осажденной оккупантами авиабригаде в Бельбеке сыграли свадьбу

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как пишет "Сегодня", бракосочетались военнослужащие Вооруженных Сил Украины лейтенант Иван Денерим и старший лейтенант Галина Волосячик, которые проходят службу в Севастопольской бригаде тактической авиации имени Александра Покрышкина. На данный момент авиабригада заблокирована российскими военными.

Невеста и большинство гостей приняли решение присутствовать на торжественном событии в военной форме. После торжественной церемонии молодожены отправились в места своей службы - Севастопольскую бригаду тактической авиации, где началась классическая украинская свадьба.

Как признались молодожены, решение о помолвке они приняли еще в прошлом году. На вопрос, что чувствуют сегодня, отвечают: "Гордость за своих товарищей, которые, несмотря на сложные испытания, остаются верными своему народу".

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«Мы вдвоем составляли Военную присягу на верность украинскому народу, а моя жена - еще и клятву Гиппократа, когда училась в Украинской военно-медицинской академии. Нарушать присягу не собираемся, будем служить в Вооруженных Силах Украины, как патриоты своего государства», - подчеркнул лейтенант Иван Денерим.