Ющенко дал интервью для фильма о Дж.Мейсе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью для документального фильма «Свеча Джеймса Эрнеста Мейса».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, В.ЮЩЕНКО поделился своими воспоминаниями о личных встречах с Джеймсом Мейсом, который одним из первых начал публично давать системную и четкую оценку Голодомора 1932-1933 годов.

Глава государства напомнил, что именно Дж.Мейс предложил идею чествовать память жертв Голодомора свечой на окне.

Президент акцентировал внимание на преданности американского исследователя этой проблематике. «Если ты коснулся темы Голодомора, независимо от того, какая нация тебя родила, ты уже становишься наполовину украинцем», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Сегодня я сказал бы ему обязательно, что он стал украинцем, и поблагодарил бы его от имени Украинской нации за то, что он сделал», - такими словами Президент Украины оценил наследие и личную роль американского историка.

В.ЮЩЕНКО также отметил вклад Дж.Мейса как преподавателя, идеи которого сформировали у студентов новые ценности и другое осмысление этой трагедии украинской истории.

***Документальный фильм продюсерского агентства «Стожары» «Свеча Джеймса Эрнеста Мейса» выйдет на телеэкраны к марту 2008 года. Презентация ленты состоится 18 февраля.

Авторы фильма проводят интервью с известными украинцами: политиками, историками, общественными деятелями, которые рассказывают о трагедии Украины, дают оценку событиям 1932-1933 годов и вспоминают Дж.Мейса.

Документальный фильм создается во исполнение Распоряжения Президента Украины В.ЮЩЕНКО №1260 от 2 декабря 2005 года и при поддержке Министерства культуры и туризма Украины. Также на начальном этапе создание фильма поддержали Николай ЖУЛИНСКИЙ и Евгений СВЕРСТЮК.