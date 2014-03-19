МВД планирует собрать незарегистрированное оружие до 26 марта

С целью установления реального количества утраченного оружия, боеприпасов и специальных средств, МВД проводит инвентаризацию, результаты которой будут известны до 26 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня на брифинге.

"Значительное количество незарегистрированного оружия находится на руках. Это фактор криминогенного напряжения", - сказал он.

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По его словам, с целью установления реального количества утраченного оружия, боеприпасов и специальных средств, МВД проводится сейчас инвентаризация.

По словам Авакова, результаты инвентаризации будут получены до 26 марта.

"Но предварительно известно, что только во Львовской области нехватка составляет 638 пистолетов, 43 автомата Калашникова, 6 винтовок и около 3 тыс. боеприпасов", - рассказал министр.

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Он добавил, что значительное количество оружия было утрачено в западных регионах во время захвата помещений органов внутренних дел.

Аваков также сообщил, что по состоянию на 18 марта сдано 858 единиц огнестрельного оружия, 613 единиц спецсредств.

"Эта работа будет продолжена, и будем иметь другие результаты", - резюмировал министр.