В «УкрГазЭнерго» объяснили, откуда взялся долг

Совместное предприятие "ЗАО «УкрГаз-Энерго» заявляет, что задолженность перед компанией RosUkrEnergo AG за поставленный природный газ связана с началом подготовки к следующему отопительному сезону и будет погашена в минимальные сроки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь «УкрГаз-Энерго» Виталий КИСЕЛЬ.

"Сумма задолженности «УкрГаз-Энерго» обусловлена дополнительной закупкой значительных объемов газа в подземных хранилищах Украины у компании RosUkrEnergo", – сказал он.

При этом В.КИСЕЛЬ добавил, что, "принимая во внимание мировые тенденции удорожания энергоносителей, СП закупает эти объемы для последующего обеспечения газового баланса Украины и бесперебойного газоснабжения национальных потребителей в отопительном сезоне 2008-2009 года".

"Погашение задолженности будет произведено в максимально короткие сроки за счет поступлений от продажи отбираемого из ПХГ газа на условиях стопроцентной предоплаты, а также привлекаемых кредитных средств", – отметил В.КИСЕЛЬ.

Также он добавил, что в связи со значительным размером дополнительных расходов «УкрГаз-Энерго» напоминает своим потребителям о необходимости обеспечения надлежащих расчетов за поставляемый природный газ. Особую обеспокоенность СП вызывает то, что предприятия НАК «Нафтогаз Украины» начиная с третьей декады декабря 2007 года полностью прекратили оплату за поставленный газ.

Напомним, 16 января RosUkrEnergo AG со ссылкой на исполнительного директора компании Константина ЧУЙЧЕНКО заявила о просроченной задолженности ЗАО "УкрГаз-Энерго" за поставленный газ в размере 830 млн. долл.

Как сообщил УНИАН источник в НАК "Нафтогаз Украины", задолженность "УкрГаз-Энерго" перед RosUkrEnergo возникла из-за долгов НАК "Нафтогаз Украины" перед "УкрГаз-Энерго", сумма которых больше заявленной RosUkrEnergo. При этом собеседник агентства не уточнил суммы долга НАК "Нафтогаз Украины" перед "УкрГаз-Энерго" и за какой период возник этот долг.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2007 года уже возникали проблемы с оплатой украинскими потребителями поставляемого в страну газа. Так, "Газпром" пригрозил приостановить поставки газа в Украину в связи с ее задолженностью в размере 1 млрд. 300 млн. долл. Долг, в частности, был сформирован за счет задолженности "УкрГаз-Энерго" перед RosUkrEnergo в размере свыше 1 млрд. долл. 31 октября RosUkrEnergo официально сообщило, что ЗАО "УкрГаз-Энерго" полностью рассчиталось с ним по долгам за поставки газа в 2007 году. В ноябре 2007 года RosUkrEnergo полностью рассчиталось с долгами перед "Газпромом".

В настоящее время поставщиком всего газа в Украину является швейцарский трейдер RosUkrEnergo (50% - у "Газпрома", 50% - у Centragas Holding AG). Объем поставок - около 55 млрд. кубометров. "Газпром" продает RosUkrEnergo российский и среднеазиатский газ, в частности, туркменский. RosUkrEnergo, в свою очередь, продает смешанный газ Украине через "УкрГаз-Энерго", которое является его совместным предприятием с НАК "Нафтогаз Украины".

В 2007 году газ Украине поставлялся по 130 долл. за тысячу кубометров, в 2008 году - 179,5 долл. Причем в балансе поставок в Украину в основном азиатский газ.