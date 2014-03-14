Отдать Крым России готовы лишь 5% украинцев - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования Социологической группы «Рейтинг», проведенного в марте 2014 года.

По данным опроса, большинство респондентов (61%) видят унитарное государство самым оптимальным типом государственного строя для Украины, четверть (24%) – федеральное государство. Еще 15% не определились по этому вопросу.

В пресс-релизе отмечается, что, по сравнению с 2011 годом, количество сторонников унитарного государства увеличилось с 50% до 61%, при этом количество сторонников федерализации осталось практически без изменений (2011 – 25%; 2014 – 24%).

Унитарный уклад поддерживается в подавляющем большинстве регионов, кроме Донбасса, где большинство (59%) поддерживает федеральный уклад.

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Всего 5% опрошенных украинцев считают, что Крым должен быть отделен и передан России, тогда как абсолютное большинство выступает за сохранение автономии в составе Украины (77%) или предоставление Крыму статуса обычной области (11%). Еще 1% поддерживает предоставление Крыму статуса Татарской автономии в составе Украины, 6% – не определились по данному вопросу.

Следует отметить, что за последние 3 года количество сторонников автономии Крыма в составе Украины увеличились с 60 до 77%, а статуса обычной области - уменьшилось с 23 до 11%. При этом количество сторонников отделения Крыма осталось практически неизменным (2011 – 4%; 2014 – 5%).

Сторонники отделения полуострова и передачи его в состав России сосредоточены преимущественно на Юге страны (19%).

На прямой вопрос: «Как Вы относитесь к отделению от Украины Крыма?» абсолютное большинство (87%) не поддерживают такую идею, поддерживают – лишь 9%, 4% – не определились.

Аналогично абсолютное большинство опрошенных украинцев не поддержали идею отделения от Украины Донбасса (87%) или Галичины (83%). Поддерживают эти инициативы лишь 9 и 8% соответственно.

В пресс-релизе отмечается, что за последние два года количество сторонников отделения Крыма выросло с 3% до 8%, Донбасса – с 2 до 8%, Галичины – с 5 до 9%. Такие настроения усилились исключительно в Крыму и на Донбассе, но при этом они не доминируют в ни одном из регионов страны. При этом на Донбассе почти четверть одновременно поддерживают как отделения от Украины Галичины, так и Донбасса и Крыма.

Также исследование показало, что не более четверти россиян и русскоязычного населения поддерживает отделение Крыма или Донбасса, тогда как большинство (около 70%) – выступают против.

Исследование проводилось 1-7 марта 2014 г. Было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face)

Погрешность репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 2,2%, для значений, близких к 30%, - не более 2%, для значений, близких к 10%, - не более 1,3%, для значений, близких к 5%, - не более 1%.