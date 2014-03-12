Крымские татары могут создать собственную автономию в Крыму - СМИ
Крымские татары могут поступить так же, как россияне в Крыму, и в одностороннем порядке отделить часть территории полуострова, объявив его татарской республикой в составе Украины.
Обозреватель The Wall Street Journal отмечает, что на фоне кризиса в Крыму вспоминают и Косово, и пример Шотландии, которая хочет отделиться, и франкоязычный Квебек, который из-за языка хотел выйти из состава Канады.
Об этом сегодня пишет ТСН со ссылкой на американское издание.
"Туземные "первые нации" заявили, что если Квебек отколется от Канады, у них должно быть право отколоться от Квебека. По аналогии, если крымский референдум об отделении будет иметь успех, крымские татары могут объявить о своих планах создать "Татарский автономный регион" и присоединиться к Украине", - предлагает издание.
Обозреватель The Wall Street Journal отмечает также, что прежде чем будет произведен хоть какой-то сепаратистский референдум в Крыму, нужно, чтобы Москва вывела свои войска, а Киев и ЕС заявили о готовности рассмотреть возможность отделения территории.
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Но при условии изучения настроений всех национальных групп в Крыму и разработки плана по выходу из состава Украины с учетом интересов всех сторон. Этот процесс будет длительным и затянется на несколько десятилетий, как в Шотландии.
"Сепаратизм в Европе не должен быть невозможным, он просто должен быть очень сложным. Широкая автономия будет для Крыма гораздо более приятной альтернативой", - пишет издание.