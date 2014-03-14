Дирижера Башмета лишили звания профессора Львовской академии из-за поддержки Путина

Об этом говорится в заявлении ученого совета Львовской национальной музыкальной академии имени Н.Лысенко, переданном УНИАН.

Как отмечается в заявлении ученого совета, 11 марта на сайте Министерства культуры Российской Федерации было опубликовано обращение деятелей культуры к общественности в поддержку российской военной агрессии в Крыму и «этот позорный факт засвидетельствовал моральную низость многих, отмеченных высокими наградами и званиями, деятелей культуры».

Читайте такжеДеятели культуры РФ поддержали политику Путина по Украине и Крыму

«Академическое сообщество Львовской национальной музыкальной академии имени Н.Лысенко (ЛНМА) шокировано тем, что среди подписантов письма – целый ряд известных музыкантов. Среди них и бывший львовянин, известный альтист и дирижер Юрий Башмет», - отмечается в заявлении.

В 2012 году ему было присуждено высокое звание почетного профессора ЛНМА имени Н. Лысенко.

Читайте такжеРоссийская актриса поддержала военные действия в Крыму, потому что "война - это страшно"

Члены ученого совета заявляют, что «поставив свою подпись под обращением в поддержку военной агрессии против страны, где он вырос, Башмет засвидетельствовал что он не достоен не только громких титулов, но и величественного названия “Маэстро”. Учитывая это, Ученый совет Львовской национальной музыкальной академии имени Н.Лысенко постановлением от 12 марта 2014 г. постановил лишить Башмета Юрия Абрамовича титула почетного профессора Академии.

Читайте такжеЛия Ахеджакова обещает никогда не предавать Украину

Как сообщал УНИАН, 11 марта на официальном сайте российского Министерства культуры было опубликовано письмо "В поддержку позиции Президента относительно Украины и Крыма". Свыше 170 российских деятелей культуры поддержали политику Путина. Среди подписавших письмо актеры Алексей Баталов, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Василий Лановой, певец Олег Газманов, певица Надежда Бабкина, пианист Денис Мацуев, дирижеры Юрий Башмет и Владимир Спиваков.