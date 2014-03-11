Делегация ОБСЕ сегодня планирует прибыть в Донецк - губернатор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута.

«Я разговаривал с нашим военкомом области, они (делегация ОБСЕ) сегодня прибывают, завтра работают, перемещаются в Луганск, на послезавтра намечена их пресс-конференция в Донецке», - сказал губернатор, отметив, что с ним прибытие в Донецк миссии ОБСЕ не согласовывалось, «это их план».

«Насколько я проинформирован, у них не получилась миссия в Крыму, их не допустили, даже обстреливали, поэтому они изменили маршрут и решили направиться в восточные регионы. Безусловно, Донецк является главным в восточном регионе, поэтому они планируют приехать и на месте оценить ситуацию», - объяснил Тарута.

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Как сообщал УНИАН, группа ОБСЕ трижды предпринимала попытки попасть на территорию Крыма. Так, 6 марта 40 военных и гражданских экспертов миссии остановили вблизи города Армянск неизвестные вооруженные лица в гражданском, которыми руководил мужчина в форме офицера российской армии и который заявил, что получил приказ не пускать их в Крым.

После этого группа направилась для перегруппировки в Херсон. К делегации присоединились 12 военных и гражданских лиц из семи стран. 7 марта, пресс-секретарь ОБСЕ Кэти Бёртон сообщила, что группу, направленную по приглашению правительства Украины государствами-членами ОБСЕ в Крым без оружия, повторно не пустили на территорию полуострова.

8 марта на въезде в Крым вооруженные люди сделали предупредительные выстрелы в сторону группы наблюдателей ОБСЕ и журналистов, не позволив им попасть на полуостров.

Россия отрицает наличие подразделений своей армии в Крыму, за исключением частей Черноморского флота, находящихся на своих базах. По данным США, в Крыму находятся уже 20 тыс. российских солдат, Украина заявляет, что их уже 30 тысяч.