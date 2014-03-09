В Харькове неизвестный обстрелял из автомата кафе: погибли два человека

Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы, инцидент произошел сегодня, 9 марта, около 18.30.

В кафе «Норма», что на проспекте Ленина в центральной части города, подъехал автомобиль, преступник из автоматического оружия обстрелял стеклянную веранду заведения и скрылся с места преступления.

Автомат нападающий оставил на месте нападения.

По предварительной информации, в результате нападения погибли два человека. Их тела сейчас находятся внутри кафе.

Кроме того, легкое ранение получил официант заведения.

Как сообщил начальник следственного управления ГУ МВД Украины в Харьковской области Николай Фоменко, оба погибших были жителями Харькова. Вероятно, убийца был один.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты.

Подробности инцидента выясняются.