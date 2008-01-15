Украине обещают от 16° мороза до 9° тепла

Завтра в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах кое-где гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в восточных областях, на юге Левобережья и в степной части Крыма местами 8-12° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем западе и юге 3-8° тепла

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 17-18 января в восточной части нашего государства переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, 17 января до 16° мороза, днем 1-6° мороза.

На остальной территории облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только 18 января в западных, а днем местами и в северных областях небольшие осадки в виде мокрого снега, днем в западных областях с дождем. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, 18 января в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Приазовье и степной части Крыма до 10° мороза, 18 января на западе и в Одесской области местами 0-3° тепла; днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем западе и юге 4-9° тепла.

19-20 января в Украине временами осадки, 19 января в восточной части и в Крыму без существенных осадков. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла, на юге, в Закарпатье и Прикарпатье местами 6-9° тепла; в восточной части температура 19 января существенно не изменится, 20 января повысится на 2-4°.

В Киеве и области 16 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

17-18 января в столице и столичном регионе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь 18 января днем небольшие осадки. На дорогах кое-где гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

19-20 января временами осадки. Температура ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 1-3° тепла.