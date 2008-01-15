Компании группы «Элита-Центр» готовят новую аферу?

Компании, входящие в группу «Элита-Центр», во время расследования аферы пытаются через суды вывести из своих активов принадлежащие им земельные участки, заявил в интервью «Газете 24» руководитель общественной организации обманутых вкладчиков Юрий Федоренко.

«Кроме двух дел, которые сейчас рассматривает Подольский и Шевченковский суд, мы узнали еще о ряде дел, связанных с «Элита-Центр». Причем узнали случайно - нас не ставят в известность о том, что компании, входящие в группу «Элита», пытаются через суды уйти от ответственности и вывести основные активы – земельные участки», - заявил он.

По сведениям Ю.Федоренко, из активов компаний уже выведено 18 земельных участков площадью более 21 га только в Киево-Святошинском районе, а также участки на территории Октябрьской больницы, по улице Лабораторной и по улице Отто Шмидта. Это делается для того, чтобы не возвращать деньги обманутым гражданам.