Скарлетт Йоханссон дебютирует в качестве режиссера

01:24, 15 января 2008
Общество
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Формат "Paris, je t`aime" прижился

Актриса Скарлетт Йоханссон дебютирует в качестве одного из режиссеров картины "Нью-Йорк,  любовь моя!" ("New York, I Love You"), сообщает PageSix.com. Картину, которая будет состоять из пятиминутных короткометражек, снимут 12 режиссеров. Среди прочих, в проекте примут участие Вуди Аллен, Энтони Мингелла и Мира Наир.

Картина "Нью-Йорк, любовь моя!" будет продолжением хорошо принятого публикой киноальманаха "Париж,  любовь моя" ("Paris, je t`aime", 2006), состоящего из восемнадцати историй о разных проявлениях любви, каждая из которых происходит в одном из районов Парижа. 

Лента.ру

 

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