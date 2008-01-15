Скарлетт Йоханссон дебютирует в качестве режиссера

Актриса Скарлетт Йоханссон дебютирует в качестве одного из режиссеров картины "Нью-Йорк, любовь моя!" ("New York, I Love You"), сообщает PageSix.com. Картину, которая будет состоять из пятиминутных короткометражек, снимут 12 режиссеров. Среди прочих, в проекте примут участие Вуди Аллен, Энтони Мингелла и Мира Наир.

Картина "Нью-Йорк, любовь моя!" будет продолжением хорошо принятого публикой киноальманаха "Париж, любовь моя" ("Paris, je t`aime", 2006), состоящего из восемнадцати историй о разных проявлениях любви, каждая из которых происходит в одном из районов Парижа.

Лента.ру