Черновецкий получил нагоняй от Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует киевскую власть за отсутствие работы по подготовке к приему финала чемпионата Европы по футболу 2012 года. Об этом он сказал в субботу на брифинге для прессы в Мукачево.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО отметил, что пришло время на серьезном уровне пересмотреть подготовку к Евро-2012. Он раскритиковал все органы местной власти, и особенно киевской, за то, что до сих пор не начали реконструкцию стадиона и строительство 60 гостиниц.

В то же время Президент выразил уверенность, что Украина подготовится на наивысшем уровне. Но сегодня, по его словам, он хотел бы послать “сигнал обеспокоенности”.