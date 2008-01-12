Задержан инспектор колонии, который пронес наркотик для осужденного

В Сумской области органы прокуратуры разоблачили младшего инспектора отдела надзора и безопасности Сумской исправительной колонии № 116, который, злоупотребляя своим служебным положением, приобрел марихуану общим весом почти 76 граммов, пронес ее на территорию учреждения и отдал одному из осужденных, за что получил от его матери взятку в размере 300 гривен.

Как сообщил УНИАН начальник отдела прокуратуры Сумской области Владислав ПРАВДЮК, в отношении работника колонии прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), частью 1 ст. 368 (получение взятки) и частью 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Ведется досудебное следствие.