Украинско-польское соглашение о местном приграничном движении можно подписывать

Украинско-польское соглашение о правилах местного приграничного движения, которое предусматривает возможность упрощенного пересечения границы жителями приграничных регионов Украины, может быть подписано во время официального визита в Украину премьер-министра Польши Дональда ТУСКА в феврале.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Польше Александра МОЦЫКА с Госсекретарем МИД Польши Яном БОРКОВСКИМ, которая состоялась 10 января.

По информации МИД Украины, проект такого Соглашения ведомство разработало в марте 2007 года и передало на рассмотрение польской стороны.

Я.БОРКОВСКИЙ сообщил украинскому Послу, что по состоянию на сегодня Польша завершает внутригосударственное согласование проекта указанного Соглашения и вскоре направит его на рассмотрение Украине.

Между тем МИД Украины продолжает держать на контроле вопрос упрощения пересечения украинско-польской границы и делает все возможное для скорейшего его урегулирования.