В прошлом году более трех тысяч украинцев получили визы на обучение в Великобритании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Британского совета в Украине Мартин Даул сообщил на пресс-конференции, посвященной образовательной выставке The great British summer.

По его словам, также ежегодно около 400 тысяч граждан со всего мира приезжают в Британию, чтобы изучать английский язык.

В свою очередь посол Великобритании в Украине Саймон Смит отметил, что 92% тех, кто подает заявки на получение виз, получают их.

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"Это не такой сложный процесс, как некоторым кажется", - отметил он.

"Мы будем способствовать установлению связей между людьми в Великобритании и Украине, мы будем делать все для упрощения визового режима", - пообещал посол.

Смит анонсировал образовательную выставку The great British summer, которая откроется 22 марта в помещении гостиницы Hyatt в рамках промо-кампании Great Britain in Ukraineи будет проходить в течение 2014 года.

Выставка проводится с целью предоставления возможности молодым и талантливым украинцам узнать о летних образовательных программах от представителей 20 общеобразовательных заведений из разных уголков Великобритании.

Также на пресс-конференции был презентован веб-сайт выставки.