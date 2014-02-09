Во Львове неизвестные обстреляли станцию скорой помощи и детскую поликлинику

20:46, 09 февраля 2014
Общество
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Сегодня во Львове неизвестные выстрелами повредили окна диспетчерской станции скорой медицинской помощи и детского поликлинического отделения 4- й поликлиники в Сиховском микрорайоне города.

Во Львове неизвестные обстреляли станцию ​​скорой помощи

Как сообщила УНИАН главный врач Львовской станции скорой медицинской помощи Наталья Поважук , сегодня около 06.30 работники диспетчерской подстанции , расположенной на проспекте Красной Калины , 57 , услышали выстрелы . Позже выявлено , что в результате выстрелов повреждены окна в диспетчерской станции скорой медицинской помощи и в детской поликлинике , что этажом выше. Сразу же на место вызвали милицию.

Читайте такжеПо факту обстрела редакции газеты открыли уголовное производство«Наши работники около 06.30 , услышали выстрелы . Потом выяснили , что от выстрелов повреждены окна диспетчерской и детской поликлиники . Повреждено только внешнее стекло , внутреннее целое. На стекле небольшие отверстия. Работники сразу же вызвали милицию. Обследовали территорию , гильз на месте не обнаружено. По данному факту милиция ведет расследование», - рассказала главный врач.

В отделе свіязей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области уточнили, что 9 февраля около 8.00 , на оперативную линию « 102» поступило сообщение о том , что во Львове на проспекте Красной Калины , где находится Станция скорой медицинской помощи № 3 , в окнах на 1 - м и 2- м этажах повреждено внешнее стекло в окнах на 1-м и 2-м этажах, внутренние окна целы.

На месте происшествия работала следственно - оперативная группа. Гильз не обнаружено.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Сумма ущерба устанавливается.

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