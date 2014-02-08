В УПЦ МП осудили не проклятия священника Майдану, а то, что они прозвучали с амвона

Как передает "Православие в Украине", в УПЦ Московского патриархата осудили не слова священника, а то, что он произнес эти слова с амвона.

Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний считает, что нет ничего удивительного в том, что и священники принимают близко к сердцу сложную ситуацию, в которой сейчас оказалось украинское общество.

Но, отметил он, "священник всегда должен помнить, что амвон — это место проповеди, это место, с которого мы несем нашим прихожанам Евангельское слово".

"Совершенно недопустимо использовать амвон для политических призывов. И Блаженнейший митрополит Владимир, и Священный Синод, и Соборы Епископов Украинской православной церкви неоднократно заявляли, что храм не должен становиться местом для политической борьбы, в храм ни в коем случае не должно привноситься политическое противостояние", — отметил Антоний.