МИД подтвердил украинское гражданство пассажира, который хотел захватить самолет

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Один из пассажиров рейса, гражданин Украины, пытался заставить экипаж направить самолет г. в Сочи. Взрывчатки или оружия у пассажира не было обнаружено. Экипаж курса не менял и в штатном режиме совершил посадку в аэропорту Стамбула", - говорится в сообщении.

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В результате инцидента никто не пострадал. По оперативной информации, подозреваемый добровольно сдался полиции.

Посольство Украины в Турецкой Республике находится на постоянной связи с МИД и правоохранительными органами Турции. В аэропорту находится консул Генерального консульства Украины в Стамбуле, который в координации с турецкой стороной, принимает меры для выяснения обстоятельств инцидента, а также выполнения консульско-правовых функций.

Дело находится на особом контроле МИД и правоохранительных органов Украины.