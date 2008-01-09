Винский пошел на компромисс с автоперевозчиками

Министерство транспорта и связи и автомобильные перевозчики сегодня провели совещание, в ходе которого договорились снизить стоимость разрешений на международные перевозки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после совещания сообщил заместитель министра транспорта и связи Леонид СЕРГИЕНКО.

“Мы значительно снизили цену на многоразовые разрешения ЕКМТ (Европейская комиссия министров транспорта) с 5 до 3 тыс. грн., а на одноразовые разрешения - с 70 до 60 грн.”, - сказал он.

Как отметил Л.СЕРГИЕНКО, перевозчики своевременно подняли проблему, поскольку сейчас на них большая финансовая нагрузка, в связи с чем необходимо было осуществить снижение себестоимости перевозок.

“У нас сегодня грузовые автомобили превратились в склады на колесах. Так не должно быть. Необходимо раскрыть транспортные коридоры и дать возможность перевозчикам не простаивать на границах, а выполнять свои функции по перевозкам”, - отметил он.

В связи с этим, по его словам, Минтранссвязи при участии самих перевозчиков, в частности, Ассоциации международных автоперевозчиков, будет заниматься изменениями законодательства Украины.

Л.СЕРГИЕНКО также сообщил, что ежегодно в Украине выдается до 0,5 млн. одноразовых разрешений и около полутора тысяч многоразовых разрешений ЕКМТ.

Как сообщал УНИАН, в конце года Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) заявила о намерении провести 9 января 2008 г. забастовку, если Министерство транспорта и связи не выполнит ее требований относительно деятельности ГП «Служба международных автомобильных перевозок».

Глава совета АсМАП в Киевской области Валерий ЧЕРНЕНКО заявил, что из-за деятельности этого предприятия сегодня украинские перевозчики неконкуретны по сравнению с зарубежными. «Вместо того, чтобы выполнять функции контроля на транспорте, это государственное предприятие занимается коммерческой деятельностью», - заявил он. В частности, по его данным, СМАП занимается продажей разрешений на международные автоперевозки, непрозрачно распределяет дефицитные разрешения и пр. Между тем, эти разрешения должны распределяться бесплатно, как и происходит в других странах.