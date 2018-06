Переводчик Негребецкий: И где же в Украине русскоязычной душеньке удовлетворить культурные запросы?

Олекса Негребецкий (настоящее имя – Леонид Дмитренко) –переводчик на украинский язык, который работает преимущественно с художественными фильмами. Перевел телесериал “Альф”, мультипликационный сериал «Паровоз Томас и его друзья», сериал для самых маленьких «Телепузики», анимационные ленты “Тачки”, «Сезон охоты», «Смывайся», «Шрек», «Веселые ножки», ряд художественных фильмов для кино и телевидения. Сотрудничал в редактировании книжек Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Господин Негребецкий ответил на вопросы УНИАН.

Господин Негребецкий, зачем вам как переводчику псевдоним? У меня когда-то было четырнадцать разных псевдонимов. На букву “А” – Азенко, на “Б” – Буковский, «В» – Веденко, «Г» – Глаголенко и т.д. А теперь остался один. Главная причина – было неудобно, а вдруг не удастся какая-то работа, поэтому прятался за вымышленное имя, чтобы не позорить настоящее. Но сейчас многие говорят, что стесняться ничего – но я уже привык к Негребецкому.

Как Вы – выпускник биологического факультета – ступили на стезю перевода? Какие условия подтолкнули Вас к этому? Это, наверное, судьба – успел сесть на правильный поезд. А может, сурово осознанная необходимость.

Началось все так. Я изучал немецкий язык и в школе, и в университете. На первых курсах у меня даже прозвище было – Дойч. Потом где-то на третьем курсе поселили меня в общежитие, где жили иностранные студенты. Они знали только английский (а некоторые и его не знали), поэтому пришлось впопыхах выучить этот «язык межнационального общения». Основная была фраза: Take the bloom and sweep the floor (бери веник и подметай пол). Мы так и говорили "блум" - из-за особенностей африканского произношения наших руммейтов: "бвум, мада, фада, кам гер". И когда я купил словарь, то узнал, что правильно будет: broom, mother, father, come here. Это да еще слова из известных песен – вот и весь мой англоязычный багаж был.

Но в конце концов началась перестройка, и мне выпало работать в газетке с названием “Голос”. Это был «орган» так называемого Межрегионального депутатского клуба, куда входили Лановый, Черняк, Яворивский. И я стеснялся там работать, потому что сначала у нас тираж был 20 тысяч, а затем он упал до 5 тысяч. Меня это так мучало... Как можно работать в такой малотиражной газетке?

А затем повезло – «по блату» меня устроили в Международную коммерческую телекомпанию, как она тогда называлась, сейчас это ICTV. Работал литературным редактором – и получалось! Очень нужны были переводчики с английского на украинский. А их было крайне мало – просто трагическая ситуация. Поэтому пришлось мне самому браться за переводы, постепенно повышать уровень, покупать все более толстые словари. А когда я ушел с ICTV, то мне оставалось только переводить. Ведь где еще я мог найти работу в те бурные девяностые? Английский язык - самый распространный, самый востребованный на рынке.

Сейчас в Украине переводчик с английского языка может найти работу пять раз в день, а переводчик, скажем, с финского – трижды в год. Приходится переводить с английского. А если бы пришлось – выучил бы и фарси.

А вообще с наибольшим удовольствием учу родной, украинский язык. Сколько живу учу – и ежедневно открываю что-то новое, неизвестное, парадоксальное. Не понимаю, как на таком классном языке можно творить плохо.

После Вашего перевода американские персонажи Альф, Шрек и другие становятся почти на 100 процентов украинскими героями. Какой секрет перевоплощения? Это случается тогда, когда они по своему характеру украинцы. Альф – он же такой украинский... У него и жестикуляция, и реакция украинские. И Шрек тоже – типичный украинец-индивидуалист. Мизантроп, как я.

Как удается приблизить американский текст к украинским реалиям? Конечно, это тяжело. Разные языки, разные культуры. Есть вечный спор у переводчиков – нужно переводить каждое слово или всю вещь – книгу, фильм. Я считаю, что нужно переводить пласт культуры, а не каждое отдельное слово.

Например, говорят мне, что не нужно переводить “бурито”. Вы знаете что такое бурито? Вот и я говорю, что у нас люди не знают, что такое бурито. Лучше его в фильме как-то заменить. В книге я могу делать сноску и писать: “Бурито – это такая мексиканская лепешка, чем-то напиханная, которую очень любят в Америке.” А в фильме лучше ее заменить, но не на пироги с маком или с сыром, потому что это уже будет слишком...

Не могу я перевести в фильме, что “ковбой задивився на Чумацький шлях”. Не может он петь “Їхав козак за Дунай”, лучше пусть поет “Їхав ковбой за Міссісіпі” или что-то такое.

Я считаю, что нельзя притягивать за уши какие-то украинские реалии. Их нужно деликатно внедрять. Если я такой эксперимент делал в “Альфе”, то я все тщательным образом обрабатывал. У меня не была Руслана Писанка, я делал Рузанну Писанкер...

Вы остались недовольны своим переводом “Тачек” и сказали, что поставили бы себе тройку, хотя украинская версия имела безумный спрос у украинского зрителя. Что вышло не так? “Тачки” – это коллективная работа. Я создал канву, а сидела полная студия людей и на ходу все меняли: “Это не так смешно – давайте смешнее”. Потому что это была командная работа, а не только мой перевод. Мне не нравится, когда "Сирник" выглядывает на дорогу и говорит: “Ітіть-колотіть”. Это придумал актер Юрий Коваленко на ходу. Он много остроумного придумал для фильма, однако от «ітіть-колотіть» меня коробит. Честно говоря, относительно комбайна Валеры у меня тоже были сомнения.

Но большинство зрителей были в восторге от Валеры... Да, публика восприняла очень хорошо, и я пересмотрел свое отношение. Я считал, что этот прием уже отжил свое – он был 10 или 11 лет тому назад, сколько его можно эксплуатировать. Но публика и до сих пор ведется, “хавает”. Пусть. Валеру в “Тачках” сделали, и я сейчас вижу, что ошибался относительно такой уловки.

Но тот же режиссер писал “Пиратов Карибского моря – 3” и туда тоже вставил похожую шутку о Валере. Как по мне, это безвкусица.

Кстати, о “Пиратах”. В одном из интервью Вы сказали, что считаете этот фильм своим провалом, почему? Во-первых, сам фильм не шедевр. Первый фильм из цикла – классный, интересный, там хорошие трюки, приемы.

В “Пиратах–2” нет сюжета, одни немотивированные трюки. Творцов иногда так заносило с этими трюками, как будто они обкурились. Джонни Депп, будто сардельки, ел человеческие пальцы. Это было не смешно, не остроумно.

“Пираты–3” – неплохой фильм, но очень сложный для восприятия. Сюжет слишком сложно сконструирован. Он есть, но нужно не упустить ни одной фразы и каждую фразу донести с такой интонацией, как должно. Я уже и так пытался переводить, и эдак, чтобы его хоть как-то зритель воспринял. А какая там песня в начале фильма! Пригласили певцов из хора Веревки, из других известных хоровых коллективов. Талантливые какие – я преклоняюсь перед людьми, которые умеют так петь. Они в студии как взревели – мороз по спине! Прихожу в кинотеатр – и слышу только первые две строки песни. А дальше ее нет...

Но что песня. Диалоги не все дошли до зрителя или дошли с ложной логикой. Актеры дублировали так, что... нет слов, кроме «зона культурной беды».

Очевидно, я не сумел написать такой текст, чтобы даже халтурщики не могли испортить.

Какой свой фильм оцениваете на “5”? На пять ни одного не перевел, это впереди. “Шрек” неплохо вышел – я о “Шрек–1”, который шел на канале ICTV. Ему можно поставить “четыре с плюсом”. Люблю этот фильм. А еще люблю Toy story и Chicken Run, хоть переводить их не пришлось.

Кинодубляж – искусство. А об искусстве, как и о женской красоте, тяжело судить. Тяжело сказать, почему одна женщина красива, а другая - некрасива. У одной нос на 5 мм длиннее, а уже, скажу политкорректно – «альтернативная красавица». И эти 5 мм обязательно кто-то в фильм впихнет. Потому что наша работа, повторюсь, командная, коллективная. Можно нарисовать идеальный портрет, а кто-то придет и скажет: “Нет, здесь некрасиво. Дайте я перерисую”. И становится похоже на коллективный портрет арабского скакуна: рисует его десяток душ – и выходит двугорбый верблюд. Я принес режиссеру текст перевода – и всё, как говорят, драматург умер, теперь режиссер решает. А он всегда отстаивает свое «видение».

В современном кинопереводе много проблем, но основной называют нехватку профессиональных актеров... Есть немножко актеров у нас. И очень неплохих. Вон Елена Узлюк какая актриса или Николай Боклан, или Василий Мазур. Но уровень большинства, актерской массы, низкий-низкий. Не потому, что совсем бездарные, а потому, что никто их не научил или научил не так и не тому. А от актера многое зависит.

В дублировании “Тачек” принимали участие украинские звезды. Как Вам с ними работалось? И в целом как вы относитесь к этой практике – привлекать к дубляжу знаменитостей? И не только в «Тачках» звучат звезды... Это рекламный трюк. Он часто оправдан. Однако некоторые звезды меня до глубины удивляют. Одна звезда, “самая звездная” звезда Украины, не знает ударений, не узнает слов, говорит с недавних пор с каким-то акцентом. В одном фильме на камин сказал “комин” (дымоход – рус.). Есть “комин”, а есть “камин” – это две разных вещи. И режиссер побоялся его исправить – потому как корифей.

Как на Ваш взгляд, зависит ли развитие отечественного кинопроизводства от украинского дублирования или проката? Богдан Батрух, руководитель компании “B&H Distribution” сказал, что мы создаем этим переводом фон. Если сейчас снять даже самый гениальный украинский фильм и пустить его в прокат – он же будет резать ухо. Люди не привыкли к украинскому языку на экране. А когда все привыкнут к этому явлению, потому что украинский язык есть в кинотеатрах, и на этом фоне появится наш, «родной», фильм, то он воспримется без проблем.

Хотя я сейчас порылся в Интернете, и меня просто удивляет такая ненависть к Украине, к украинцам, к языку. Когда у меня была web-конференция, мне прислали такое: “Вы враг половины Украины”. Можно подумать, что абсолютно всё переводят на украинский, и бедной “русскоязычной” душеньке негде удовлетворить культурные запросы!

Вон сейчас идет фильм “Золотой компас”. Хороший детский фильм, но только на русском. У меня дети хотят пойти, а украинской версии нет. Ну, не понимают они по-русски. И это не дискриминация?

Наши власти уже пытались решить языковую проблему в сфере кинематографа законодательно, установили определенный процент для дублирования и перевода фильмов. Как, по Вашему мнению, эффективнее, когда такие постановления идут сверху или когда распространению украиноязычных фильмов будет способствовать какая-то хорошая реклама, промоушн, как это было с “Тачками”? Нужно совмещать. У нас такое посттоталитарное общество, что мы без указания сверху, по-видимому, и ногу не переставим. Даже для того, чтобы выполнять законы о телевидении и радиовещании и о кинематографе, нужно было еще специальное постановление правительства. Слава Богу, это постановление вышло – так называемое “постановление Кириленко”. Процесс пошел, и он продолжается. Но Батрух еще сделал хорошую рекламу с “Тачками”. Все это нужно совмещать.

Однако наши «мастера» научились бороться с правительством, с государством, с законами. Посмотрите на телевидение. Они так все делают на украинском языке, что хочется сказать: “Нет, не нужно”.

Я не могу смотреть телевизор. Это же не украинский язык! Это какой-то мертворожденный жаргон славянского происхождения. Я когда-то даже выписывал в тетрадь их «перлы», а затем махнул рукой. Они делают по принципу: “Хотите на украинском – мы вам сделаем на украинском”. Саботажники и диверсанты.

А переводные книги у нас какие! Весной будет фильм “Хроники Нарнии: принц Каспиан”. Возможно, я его буду переводить. И ведь надо же мне ознакомиться, о чем вся эта “Нарния”. Взял я у детей книжку, начал читать. Переводчик – какая-то Виктория Нарижна, а редактор – известная писательница современности Светлана Поваляева. Это просто капец! Это полная беспомощность. Языковые Безрадичи. Беспорядочный набор исковерканных слов, а не язык!

Лучше читать оригинальные произведения современных украинских писателей – есть среди них достаточно неплохие. Братьев Капрановых люблю читать, Василия Шкляра. Но когда забиваются языковые фильтры, лучше всего читать Панаса Мирного и Котляревского.

Если уже перешли к книгам, то спрошу у Вас о Гарри Поттере. Над переводом этого бестселлера Вы работали в соавторстве и отзывались о книжке неодобрительно... А вы откуда знаете? До последней, седьмой, книги этот «шедевр» мне действительно не нравился.

А почему тогда согласились? А разве Малковичу можно отказать? Ему Екатерина Ющенко не смогла отказать и перевела какую-то книжечку...

Я и до сих пор не понимаю, зачем он меня приглашал на эту работу. Книгу перевели... скажем так, быстро. Во многих местах я видел и предлагал другое толкование. Выверял каждую запятую, каждый падеж, каждый вариант и нюанс написания. А Малкович тщательным образом возвращал стилистическое, орфографическое и лексическое “своеобразие” перевода-первоисточника, украшая текст такими сочными словцами, как то «пристійно», «під’їздна», «мозіль».

Люди, которые увлекаются Гарри Поттером, находят много отличий в переводе книги и фильма, даже собственные названия и имена не всегда совпадают. Чья это вина? А чья вина, что даже автора, Роулинг, на переплете книги назвали почему-то Ролинг. Многим дали имена, которые в действительности читаются не так. Если есть персонаж болгарин Каркаров, то нужно было и писать Каркаров. А Иван Малкович считает, что нужно писать Каркарофф.

Еще там есть такой персонаж Креб. В действительности, он не Креб, а Краббе. Если в фильме -Краббе и раскрывается рот на “а”, я не могу написать Креб – оно же не ложится.

А может, речь идет о переводах студии «1+1»? То я за них не отвечаю. Или о том, что в фильме имена не такие, как в российской книге? Потому что россияне имена персонажей исковеркали так, что ого-го... Долгопупс, Полумна, Волан Де Морт... Тьфу!

В моем переводе фильма «Гарри Поттер и Орден феникса», кроме Краббе, во всех имена такие же, как и в книге. Я сделал так, как должно быть. Хотя по целому ряду независимых от меня причин фильм не стал образцом дубляжа. А седьмая книжка о Поттере довольно хорошая. Однако, как говорил Альф: “Я отрицаю любую причастность к своим действиям”. В книге от меня мало что осталось.

Интереснее переводить фильмы или мультфильмы? Интересно переводить интересное. Просто голливудские фильмы сейчас так себе, анимация – лучше. Буквально на днях у нас был закрытый просмотр кусочка еще не сделанного фильма, который выйдет на экраны 6 июня 2008 года. Он будет называться “Панда Кунг-фу”. Это ведь год Олимпиады в Китае и кунг-фу впервые станет олимпийским видом спорта. Фильм – прекрасная анимационная пародия на славные китайские фильмы об этой борьбе.

Кстати, мне дают на перевод фильм, когда он не до конца снят и не до конца смонтирован. Часто такие смешные вещи случаются. В “Пиратах Карибского моря–2” есть сцена, когда мельничное колесо катится и на нем на саблях дерутся двое. А я перевожу и вижу, как это колесо не катится, а его тянет грузовик, он еще в кадре. Или пираты раскачиваются не над морем, а над большим бетонированным бассейном, а на заднем плане видно дома, а затем в фильме появляется море – всё нарисованное. А Кира Найтли! Какие у нее прыщи на лбу! А затем компьютерщики все это аккуратно уберут и будут лепить из нее красавицу.

Недавно в Украину приезжал голливудской сценарист Билли Фролик, автор мультфильмов “Мадагаскар” и “Лесная братва”. Он заявил о создании совместного американско-украинского мультфильма под рабочим названием “Лапы и провода”. Насколько успешным Вы считаете такой двусторонний проект? Я не верю в такие проекты. У нас за них хватаются преимущественно проходимцы, «гламурные» тусовщики. Туда, где есть деньги, непременно лезет всякое такое, что ничего не умеет, кроме надувания щек. У нас что-то путевое можно сделать только исподтишка, или, как теперь говорят, “в андеграунде”.

Беседовала Анна Ященко