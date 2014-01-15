Украинцы все чаще совершают покупки в иностранных интернет-магазинах

Больше украинских интернет-пользователей стали делать покупки в иностранных интернет-магазинах.

Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн -торговли Украины, которое осуществила GfK Ukraine, пишет ZN.UA.

Так, в 2013 году через интернет стали на 6-8% активнее покупать все категории товаров. Структура покупок выглядит следующим образом: чаще через интернет покупают бытовую и компьютерную технику и электронику (в 2013 73% онлайн-покупателей указали эту категорию товаров против 64% в 2012 году). Наиболее активно, как и раньше, покупают цифровую технику (в частности, мобильные телефоны, электронные книги, компьютеры и т.д.), малую бытовую технику и аксессуары (клавиатуры, веб-камеры и т. п.), и относительно меньше - аудио, -видео и крупную бытовую технику.

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Одежда остается на втором месте по популярности среди онлайн-покупок (половина онлайн-покупателей покупали этот товар в течение последних 12 месяцев).

Третье место делят косметика и парфюмерия и аксессуары и подарки.

Мужчины более активно, чем женщины, покупают в интернете бытовую и компьютерную технику, электронику, автотовары, спортивный инвентарь и строительные материалы. При этом женщины значительно активнее делают онлайн-покупки одежды, обуви, книг/дисков, косметики и парфюмерии, товаров для детей и для животных, продуктов питания.

Украинские онлайн-покупатели стали больше пользоваться интернет-аукционами, сайтами с объявлениями и прайс-агрегаторами. Подавляющее большинство опрошенных пользовались интернет-аукционами или досками объявлений за последние 12 месяцев. Сайтами для сравнения цен пользовались почти 80% онлайн-покупателей. При этом интерес к "купонным" сайтам падает: в 2013 году ими пользовались 38% онлайн-покупателей, тогда как в 2012 году таких опрошенных было 45%. Больше украинцев стали делать покупки в иностранных интернет-магазинах: в 2012 году таких было 18%, в ​​2013 году - уже 26%. В основном они покупали там одежду, аксессуары и подарки, бытовую/компьютерную технику и электронику, обувь. Основные причины покупок за рубежом не изменились: привлекательная цена, качественный/красивый товар, эксклюзивный товар, широкий ассортимент.

Опрос проводился с помощью онлайн–панели GfK Ukraine в октябре 2013 года. Было проведено 917 интервью с интернет-пользователями в возрасте старше 18 лет, включая 752 интервью с "онлайн-покупателями" - теми, кто совершал покупки в интернете за последние 12 месяцев; 165 интервью с "непокупцами" - теми, кто не совершал покупки в интернете за последний год. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, региону, размеру населенного пункта, частотой пользования интернетом.