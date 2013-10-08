Украинцы чаще всего покупают онлайн технику и авиабилеты

Об этом сообщает компания «Google Украина» со ссылкой на исследование поведения украинских интернет-пользователей, проведенное компанией TNS Infratest по заказу Google.

В частности, за последние 12 месяцев онлайн-покупку мобильных телефонов совершили 36% покупателей, компьютеров – 34%, лидируют же среди онлайн-покупок авиабилеты – 47%.

Исследование также показало, что поиск информации в Интернете перед покупкой очень важен для украинских пользователей и актуален для всех категорий товаров. При этом информацию о товарах из категорий “Технологии”, “Автотовары”, “Путешествия” ищут намного чаще онлайн, чем оффлайн: 90%, 88% и 85% пользователей соответственно.

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Использование стационарных ПК, ноутбуков и планшетов является первоочередным выбором для онлайн-поиска; в то же время продолжает расти доля онлайн-поиска с использованием мобильных устройств. При поиске информации украинские пользователи руководствуются следующей логикой: 74% респондентов ожидают, что ведущие торговые марки будут в верхней части результатов поиска; 80% опрошенных считают, что результаты поиска с учетом местоположения более соответствуют запросу; 57% считают рекомендованные друзьями веб-сайты более важными, чем другие сайты; 36% при совершении покупки в магазине иногда пользуются своим мобильным телефоном, чтобы найти больше информации о товарах.

Поиск информации в Интернете перед покупкой является наиболее популярным способом изучения товара во всех продуктовых категориях. Покупатели начинают активно искать информацию об интересующем их товаре примерно за месяц до совершения покупки, пик поиска приходится на период за неделю до приобретения товара или заказа услуги. Только в категории “Потребительские и косметические товары” поиск информации максимален перед самим моментом покупки.

В Украине по-прежнему преобладает тенденция, когда потребитель получает информацию о товаре онлайн, но покупку совершает оффлайн (так называемый, ROPO-эффект). Но, несмотря на то, что оффлайн-шоппинг до сих пор является превалирующим способом покупки в анализируемых категориях товаров, заметен растущий потенциал Интернета в будущем.

Исследование показало, что в целом Украина не уступает странам Европы по основным параметрам использования Интернета, а поведение украинского интернет-пользователя мало отличается от поведения пользователей наших ближайших соседей, как на востоке, так и на западе. Например, это видно при сравнении результатов поведения пользователей при покупке товаров из категории “Одежда и аксессуары” в Польше, России и Украине.

Исследование проводилось в период с 1 января по 31 марта 2013 года по методологии онлайн-опросника, целевая группа - украинский пользователь Интернета старше 16 лет, выборка - 2633 респондента.

Справка УНИАН. Основанная в 1998 году компания Google сегодня является одной из лидирующих веб-корпораций в мире, в частности, владельцем самого известного одноименного поисковика. Штаб-квартира корпорации Google находится в Кремниевой долине в США, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии. Доход Google в 2012 году составил 50,17 млрд долл., чистая прибыль – 10,74 млрд долл. В Украине представлена компанией «Google Украина».