В Виннице сотрудников ЖЭКов отправят к психологу

С 2008 года с персоналом винницких жилищно-эксплуатационных контор будут работать психологи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил городской председатель Винницы Владимир ГРОЙСМАН.

«Не хотите работать с людьми - будем приглашать психологов - преподавателей педагогического университета, чтобы изменить вашу психологию и отношение к жильцам, чьи дома вы обслуживаете", - сказал мэр.

По словам В.ГРОЙСМАНА, в целом устных и письменных обращений от граждан было более 13 тысяч, среди них было много повторных. Самые "частые обращения были связаны с некачественным выполнением заявок или же безответственностью самих исполнителей", - отметил мэр Винницы.

В.ГРОЙСМАН сообщил, что отдельная часть обращений касалась некорректного поведения персонала ЖЭКов в отношении жителей. "Как только услышу о хамстве, увольняйте этого человека - прощения ему не будет. Проанализировать всю вашу работу я могу в режиме реального времени за три секунды, она является абсолютно открытой для меня", - обратился к работникам ЖЭКов мэр Винницы.

Как сообщал УНИАН, с октября 2007 года в Виннице действует сайт «Диспетчер». Он создан для систематизации данных, которые поступают от граждан, и контроля исполнительной дисциплины в подчиненных организациях - городских электросетях, ЖЭКах, службах срочного вызова. «Диспетчер» позволяет хранить всю информацию по заявкам граждан в систематизированном и структурированном виде. Это новшество позволяет руководству города осуществлять мониторинг работы управлений городского совета и реагировать на обращения граждан, которые поступают на телефон диспетчерской службы горисполкома «060».