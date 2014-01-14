В Киеве несовершеннолетний брызнул слезоточивым газом в лицо сотруднику ГАИ
В Киеве несовершеннолетний брызнул слезоточивым газом в лицо сотруднику ГАИ при попытке прекратить драку.
Как сообщила УНИАН пресс-офицер Шевченковского райуправления милиции Киева Наталья Калиновская, инцидент произошел сегодня вечером.
По ее словам, инспекторы ГАИ, которые несли службу на Бессарабской площади увидели драку и пытались прекратить ее, в результате чего один из участников драки брызнул инспектору ГАИ в лицо слезоточивым газом и пытался скрыться.
Парня задержали и доставили в территориальное отделение милиции.
Как отметила Калиновская, с "выяснилось, что правонарушителем является 17-летний житель Львова, который во время общения с правоохранителями изъявил желание давать показания в присутствии адвоката, который впоследствии прибыл к нему.
Вместе с защитником прибыл и народный депутат от "Свободы" Юрий Бублик, который дал личное обязательство после составления админпротокола на юношу доставить его в суд.
После этого задержанного отпустили.
По словам Калиновской, на него составлен админпротокол за мелкое хулиганство и злостное неповиновение работнику правоохранительных органов