В МВД заявили, что конвой "васильковских террористов" имел право открыть огонь по людям
Работники милиции, которые охраняли "васильковских террористов", имели законные основания для применения оружия, когда пикетчики пытались захватить спецавтомобиль конвоя
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГУМВД Украины в г. Киеве Валерий Мазан.
"Я акцентирую, что работники конвойной службы были вооружены и имели полное право применять огнестрельное оружие в этот период, поскольку была попытка захвата автомобиля", - отметил и.о. начальника милиции Киева.
Как известно, 10 января в Киево -Святошинском суде Киевской области проводилось судебное заседание по делу в отношении задержанных членов террористической группы. Зная об этом факте, к зданию суда прибыли около 270 граждан.
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По словам исполняющего обязанности начальника столичной милиции Валерия Мазана, часть радикально настроенных активистов прошли в зал суда, пытаясь сорвать заседание и освободить осужденных за террористический акт. Кроме этого, во время зачитывания приговора судье плеснули в лицо неизвестным веществом. Учитывая обострение ситуации, к охране общественного порядка в зале суда и на прилегающей территории были привлечены сотрудники спецподразделения «Беркут».
После оглашения приговора по делу сотрудники спецподразделения «Грифон» осуществляли конвоирование осужденных в СИЗО. Участники собрания возле суда заблокировали проезд автомобилям конвоя.
Часть пикетчиков заблокировала выезды из внутреннего двора суда и прилегающие к помещению улицы, чтобы не пропустить служебный автомобиль конвоя. При попытке автомобиля полка конвойной службы милиции с осужденными на борту выехать за территорию суда митингующие начали бросать в сторону здания суда и в автомобиль бутылки с водой, палки и камни, блокируя при этом движение авто.
Одновременно неизвестные, бросая камни в сторону правоохранителей, разбили стекло автомобиля полка конвойной службы милиции. Однако, по словам Мазана, милиционеры действовали сдержанно, чтобы не допустить причинения вреда гражданам.
Органами внутренних дел начаты уголовные производства по ч. 3 ст . 296 ( хулиганство), ч. 2 ст . 345 ( Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст . 376 ( вмешательство в деятельность судебных органов), ч.1 ст.279 ( Блокирование транспортных коммуникаций) и ст . 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.