В МВД заявили, что конвой "васильковских террористов" имел право открыть огонь по людям

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГУМВД Украины в г. Киеве Валерий Мазан.

"Я акцентирую, что работники конвойной службы были вооружены и имели полное право применять огнестрельное оружие в этот период, поскольку была попытка захвата автомобиля", - отметил и.о. начальника милиции Киева.

Как известно, 10 января в Киево -Святошинском суде Киевской области проводилось судебное заседание по делу в отношении задержанных членов террористической группы. Зная об этом факте, к зданию суда прибыли около 270 граждан.

По теме: После столкновений с "Беркутом" под Киево-Святошинским судом госпитализированы 5 человек

По словам исполняющего обязанности начальника столичной милиции Валерия Мазана, часть радикально настроенных активистов прошли в зал суда, пытаясь сорвать заседание и освободить осужденных за террористический акт. Кроме этого, во время зачитывания приговора судье плеснули в лицо неизвестным веществом. Учитывая обострение ситуации, к охране общественного порядка в зале суда и на прилегающей территории были привлечены сотрудники спецподразделения «Беркут».

После оглашения приговора по делу сотрудники спецподразделения «Грифон» осуществляли конвоирование осужденных в СИЗО. Участники собрания возле суда заблокировали проезд автомобилям конвоя.

Часть пикетчиков заблокировала выезды из внутреннего двора суда и прилегающие к помещению улицы, чтобы не пропустить служебный автомобиль конвоя. При попытке автомобиля полка конвойной службы милиции с осужденными на борту выехать за территорию суда митингующие начали бросать в сторону здания суда и в автомобиль бутылки с водой, палки и камни, блокируя при этом движение авто.

Одновременно неизвестные, бросая камни в сторону правоохранителей, разбили стекло автомобиля полка конвойной службы милиции. Однако, по словам Мазана, милиционеры действовали сдержанно, чтобы не допустить причинения вреда гражданам.

Органами внутренних дел начаты уголовные производства по ч. 3 ст . 296 ( хулиганство), ч. 2 ст . 345 ( Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст . 376 ( вмешательство в деятельность судебных органов), ч.1 ст.279 ( Блокирование транспортных коммуникаций) и ст . 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.