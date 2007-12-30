Крымский спикер поддерживает поручения Президента

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО полностью поддерживает необходимость усиления совместных действий различных органов власти в наведении порядка в земельной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил, комментируя позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в отношении наведения порядка в земельной сфере автономии, высказанную главой государства на итоговой пресс-конференции в Киеве в минувший четверг.

Крымский спикер отметил, что проблемы в земельных отношениях накопились не вчера и не сегодня, носят затяжной характер. «К сожалению, некоторые силовые структуры имеют непосредственное отношение к «крышеванию» или незаконному выделению земельных участков в части не возбуждения уголовных дел в части незаконного выделения земельных участков. Я, как председатель Верховной Рады Крыма, заинтересован, чтобы наконец-то была какая-то комплексная проверка, чтобы мы сели и раз и навсегда разобрались, насколько законны или незаконны были решения тех или иных органов власти, … разобрались в земельных отношениях и навели порядок», – заявил А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, поручения, данные Президентом Совету национальной безопасности и обороны Украины, Генеральной прокуратуре и Службе безопасности, направлены на урегулирование нерешенных проблем в области земельных отношений в нашем регионе с учетом предложений крымской власти. «Мы приветствуем такой конструктивный подход и со своей стороны окажем всестороннюю поддержку усилиям центральной власти, направленным на кардинальное решение накопившихся задач», – сказал глава крымского парламента

Он отметил, что некоторые органы местного самоуправления годами не решали вопросы выделения земли под индивидуальное строительство жителям территориальных громад Крыма. «Одновременно формировался теневой рынок крымской земли, что в конечном итоге привело к нагнетанию напряженности в земельных отношениях в автономии. Высказанная позиция главы державы свидетельствует о понимании высшим руководством страны важности координации усилий центральных и крымских органов власти в области гармонизации земельных отношений на основе соблюдения принципа социальной справедливости», – считает крымский спикер.