В Донецкой области горела церковь

Сегодня, 29 декабря, в 3.36 в селе Октябрьское Добропольского района Донецкой области в одноэтажном здании «Иоанна-Богословской парафии Горловской епархии Украинской православной церкви московского патриархата» произошел пожар.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в итоге огнем повреждена кровля на площади 70 квадратных метров и перекрытие на площади 40 кв. м. Читайте также: В Ивано-Франковске произошел пожар в церкви В 4.54 подразделениями ГСЧС пожар локализован, в 5.48 - ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

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