Княжицкого допросили по делу Чорновол

Об этом сам Княжицкий сообщил на своей странице в Facebook.

"Был в милиции. Дал показания по делу избиения Татьяны. Почему вызвали - так и не понял. Они тоже. Кроме Чорновол в этом деле никого не знаю", - написал депутат.

В то же время, по сообщению МВД, бывший владелец «ТВi» Константин Кагаловский утверждает, что к третьему задержанному по делу об избиении журналистки Татьяны Чорновил имеют отношение народные депутаты Давид Жвания и Николай Княжицкий.

"Следователями проанализированы выступление бывшего владельца телеканала «ТВi» Константина Кагаловского, в котором он отмечает, что к рейдерскому захвату этого телевизионного канала причастно лицо, которое фигурирует в деле по поводу избиения Татьяны Чорновол. Также Кагаловский отмечает, что к деятельности подозреваемого имеют отношение народные депутаты Николай Княжицкий и Давид Жвания", - говорится в сообщении МВД.

Ранее Княжицкий сообщал, что информация о вызове его на допрос из-за знакомства с подозреваемыми в избиении журналистки не соответствует действительности.