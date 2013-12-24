В Крыму из-за убийства крестьянина едва не произошла новая "Врадиевка"

Возмущенные люди вышли на митинг под здание райгосадминистрации и хотели штурмовать местный райотдел милиции, передает ТСН.

Очевидцы говорят, что мужчину убили неожиданно посреди улицы.

"Конфликта никакого не было. Просто подошел", - говорит свидетель Андрей Дорошенко.

Раненый Рустем скончался в больнице. Его мать уверена, что сын пострадал ни за что.

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Митингующие опасаются, что убийца 27-летнего односельчанина может избежать наказания из-за влиятельных связей.

По поселку ходят слухи, что показания взяли не у всех свидетелей. А в деле фигурирует кухонный нож, тогда как очевидцы утверждают, что пьяный парень за несколько минут до убийства хвастался самодельным оружием.

"Показывал нож. Он сделал из напильника. Потом начал пистолетом хвастаться", - рассказал свидетель Сергей Щербина.

Людей, настроенных штурмовать райотдел, остановили руководители милиции и прокуратуры. Они заверили селян в беспристрастности следствия и призвали не прибегать к радикальным действиям.

Подозреваемый сейчас находится в СИЗО.

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. "В отношении лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу собрано большую часть доказательств, назначены все экспертизы, допрошены все очевидцы. Я считаю, что виновный понесет наказание", - заявил прокурор Первомайского района Андрей Олияр.

После заверений митингующие разошлись, но пообещали пристально следить за ходом следствия.