В Крыму из-за убийства крестьянина едва не произошла новая "Врадиевка"
Объективного расследования убийства молодого парня требовали от правоохранителей около сотни жителей крымского поселка Первомайское.
Возмущенные люди вышли на митинг под здание райгосадминистрации и хотели штурмовать местный райотдел милиции, передает ТСН.
Очевидцы говорят, что мужчину убили неожиданно посреди улицы.
"Конфликта никакого не было. Просто подошел", - говорит свидетель Андрей Дорошенко.
Раненый Рустем скончался в больнице. Его мать уверена, что сын пострадал ни за что.
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Митингующие опасаются, что убийца 27-летнего односельчанина может избежать наказания из-за влиятельных связей.
По поселку ходят слухи, что показания взяли не у всех свидетелей. А в деле фигурирует кухонный нож, тогда как очевидцы утверждают, что пьяный парень за несколько минут до убийства хвастался самодельным оружием.
"Показывал нож. Он сделал из напильника. Потом начал пистолетом хвастаться", - рассказал свидетель Сергей Щербина.
Людей, настроенных штурмовать райотдел, остановили руководители милиции и прокуратуры. Они заверили селян в беспристрастности следствия и призвали не прибегать к радикальным действиям.
Подозреваемый сейчас находится в СИЗО.
Уголовное производство после общественного резонанса под личный контроль взял прокурор Первомайского района
. "В отношении лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу собрано большую часть доказательств, назначены все экспертизы, допрошены все очевидцы. Я считаю, что виновный понесет наказание", - заявил прокурор Первомайского района Андрей Олияр.
После заверений митингующие разошлись, но пообещали пристально следить за ходом следствия.