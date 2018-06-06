Врадиевское дело: приговор с продолжением

Первомайский городской районный суд в рекордные сроки - меньше двух месяцев - рассмотрел «врадиевское дело», которое взбудоражило всю Украину. 29 ноября судья Татьяна Маржина в течение 2,5 часов зачитывала приговор подсудимым - уже бывшим работникам Врадиевского райотдела милиции - Евгению Дрыжаку, Дмитрию Полищуку и Михаилу Кудринскому, а также егерю Сергею Рабиненко.

Зал районного суда был переполнен. На заключительное судебное заседание прибыли не только родственники и друзья подсудимых, но и жители Врадиевки, поддерживающие потерпевшую Ирину Крашкову, несколько десятков представителей СМИ и около 15 конвоиров. В далеко «не резиновом» помещении не было свободного места, многие присутствующие слушали приговор стоя, а кое-кто и вовсе из коридора. По подсчетам корреспондента УНИАН, в слушании приняли участие более ста человек.

Выжить, несмотря ни на что

Напомним, 27 июня обнаженную, избитую, изнасилованную и едва живую Ирину Крашкову односельчане нашли на одной из улиц населенного пункта. В этот же день, несмотря на ужасные травмы, она дала в районной больнице первые показания против своих обидчиков. Молодая женщина четко указала, что ее насильниками стали два милиционера. А убивать Ирину стражам порядка помогал таксист.

Согласно показаниям потерпевшей, мужчины силой затащили ее в автомобиль, вывезли за пределы населенного пункта, изнасиловали и пытались убить. У чудом выжившей Ирины медики констатировали открытый перелом теменной кости, перелом затылочной кости, сотрясение мозга, ушибы, ссадины на голове, лице и шее, повреждения ног и рук, повреждения половых органов. Обычно такие травмы приводят к смерти, но Ирина Крашкова выжила, став инвалидом второй группы и полностью потеряв трудоспособность.

Уже 28 июня, опираясь на показания потерпевшей, по подозрению в совершении преступлений против нее были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко, который и был тем самым таксистом. Впрочем, еще одного милиционера – капитана Евгения Дрыжака, на которого указывала Крашкова, никто не арестовывал. Более того, он принял активное участие в расследовании преступлений против собственной жертвы.

Рука руку моет

Переломить ситуацию помогли массовые акции протеста жителей Врадиевки. Двухнедельная осада правоохранительных органов простыми гражданами привела к тому, что прокуратура Николаевской области все же провела задержание Дрыжака. А после служебной проверки, под стражей оказался еще один работник правоохранительных органов - заместитель начальника Врадиевского райотдела милиции майор Михаил Кудринский. Последний, злоупотребляя своим служебным положением, не только не задержал Дрыжака, но и пытался спустить на тормозах совершенное подчиненным преступление.

В ходе следствия материалы дела об изнасиловании и попытке убийства Ирины Крашковой обрастали новыми подробностями. Так, оказалось, что экс-капитан Евгений Дрыжак незаконно хранил у себя дома служебные документы и наркотики (10 гр. канабиса). А, чтобы избежать наказания по делу Крашковой, будучи еще на свободе и принимая участие в расследовании, вместе с Кудринским избивал задержанного Рабиненко, чтобы тот не давал против него показаний.

Остальные задержанные тоже оказались не без греха. В частности, прокуратура установила, что лейтенант Полищук незаконно выдал разрешающие документы на ношение оружия и продал два ружья, которые жители Врадиевки сдали в милицию.

Свою вину признал один из четырех

Единственным человеком, который сотрудничал со следствием, был егерь и, по совместительству, таксист Рабиненко. Во всяком случае, он частично признал свою вину. По словам подсудимого, он ударил Ирину Крашкову один раз, когда она, пытаясь освободиться, мешала ему управлять автомобилем. Хронология вечера, по словам Рабиненко, выглядел так: сначала милиционеры избивали Ирину в машине, потом Дрыжак ее изнасиловал и предложил это же сделать Полищуку, на что тот согласился, потом правоохранители пытались убить Крашкову, а, когда она уже не подавала признаков жизни, уехали, бросив ее голой за пределами населенного пункта. Подсудимый таксист также сообщил, что понятия не имеет, куда пропали личные вещи потерпевшей: мобильный телефон, золотая серьга, сумка, кошелек, косметичка и т.д.

К слову, в суде Рабиненко раскаялся в содеянном и попросил у Ирины Крашковой прощения. В то же время, другие соучастники этого преступления полностью отрицают свою вину. Так, Полищук лишь признал, что незаконно выдавал разрешения на оружие. А по поводу изнасилования и попытки убийства Ирины, подсудимые милиционеры настаивают: под давлением прокуратуры Рабиненко их оговорил. Однако таксист такие заявления отрицает. Мол, никого оговаривать не собирался, так как, из-за дружбы с Полищуком и Дрыжаком, оснований для этого не имел.

Как бы там ни было, суд критически отнесся к показаниям не только подсудимых, но и их родственников, друзей и сослуживцев. Последние, кстати, любыми способами пытались обеспечить алиби Дрыжаку и Полищуку. Этим «грешила» и невеста экс-капитана Дрыжака Юлия Ткачук, которая делала попытки влиять на показания свидетелей.

Есть преступление – будет расплата

29 ноября, когда судья Татьяна Маржина сказала, что подсудимые, в том числе и Рабиненко, хотели убить потерпевшую, чтобы скрыть преступление, Дрыжак и Полищук переглянулись и стали ухмыляться. Рабиненко слушал судью сдержанно, Кудринский - заметно переживал и время от времени смотрел на свою жену.

В результате, суд лишил подсудимых милицейских званий. Кроме того, из обвинения в отношении Дрыжака и Кудринского было исключено обвинение в совершении преступления согласно ст. 396 УК Украины (сокрытие особо тяжкого или тяжкого преступления).

Однако по совокупности преступлений, при поглощении менее строгого наказания более строгим, суд приговорил Евгения Дрыжака и Дмитрия Полищука к 15 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества. Кроме того, они должны оплатить по 10 тысяч гривен штрафа в пользу государства.

Михаил Кудринский «отделался» пятью годами лишения свободы. А для Сергея Рабиненко суд определил наказание в виде 11 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. К слову, прокуратура просила учесть, что подсудимый сотрудничал со следствием, и просила для Рабиненко 10 лет тюрьмы.

Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с Рабиненко, Дрыжака и Полищука более 10,5 тысяч грн., потраченных государством на лечение потерпевшей, еще около семи тыс. грн. материального ущерба осужденные должны выплатить лично Ирине Крашковой, а также заплатить за все проведенные экспертизы.

Что касается морального вреда, суд удовлетворил иск лишь частично (Ирина требовала более 1 млн гривен – УНИАН) и постановил взыскать в пользу потерпевшей с Полищука и Дрыжака – по 150 тыс грн, а с Рабиненко – 100 тыс. грн.

Родственники насильников угрожают Крашковой

Приговор вызвал бурю эмоций в зале суда: родственницы подсудимых зарыдали, а сами подсудимые заметно занервничали и расстроились. Евгений Дрыжак даже сгоряча (или от отчаяния) стукнул кулаком скамью подсудимых, услышав из зала очередное: «Женя – держись». Супруга Михаила Кудринского подошла к «аквариуму», и мужчина заплакал, но потом взял в себя в руки и просил жену успокоиться. Рабиненко отрешенно сидел на скамье, Полищук был растерян.

Впрочем, если сами осужденные пытались скрыть эмоции, рассерженные приговором родственницы Дрыжака, едва не набросились на потерпевшую прямо в зале суда. От расправы разъяренных женщин Ирину Крашкову спасли конвоиры и адвокат. «Я тебе даю гарантию, я прокляну не тебя, а твоего ребенка. Будешь всю жизнь страдать», - кричала мать Дрыжака.

В свою очередь, его невеста Юлия Ткачук и вовсе не выбирала выражений, обращаясь к Ирине Крашковой: «Не долго тебе, с..ка, осталось, я обещаю».

Сама Ирина никак не отреагировала на эти выпады в свою сторону в зале суда. Лишь позже, общаясь с журналистами, сказала, что опасается угроз со стороны родственников осужденных. «Они (родственники Дрыжака – УНИАН) приходят и кричат: «Жаль, что не убили», «Нужно было убить». Они все понимают, что это правда, что они (подсудимые) сделали», - сказала Крашкова журналистам.

Однако, несмотря на это, переезжать из Врадиевки пострадавшая пока не намерена. Впрочем, угрозы приходится выслушивать и семье егеря Рабиненко, который дал показания против Полищука, Дрыжака и Кудринского.

Как рассказал УНИАН отец осужденного егеря Владимир Рабиненко, его семья не ожидала, что он получит такой большой срок. Мол, адвокат настаивал, что Сергей может получить 4-5 лет тюрьмы. Теперь же родственники намерены подавать апелляцию (для обжалования приговора суда первой инстанции у сторон есть 30 дней). К тому же, у них нет 100 тысяч гривен для выплаты морального ущерба Ирине Крашковой.

К слову, обжаловать решение суда намерены и остальные осужденные. А вот Ирина Крашкова еще не решила, нужно ли подавать апелляцию. По ее словам, изначально она хотела бы, чтоб ее обидчиков приговорили к пожизненному заключению. Однако, согласно законодательству, за покушение на преступление (в данном случае – на убийство) могут дать не более чем половину от максимального срока наказания.

Как бы там ни было, все стороны прогнозируют, что апелляция на решение Первомайского районного суда будет рассмотрена уже в следующем, 2014-м году.

Анна Михайлюк