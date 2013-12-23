В Украине снова подорожал борщевой набор

Об этом сообщает АПК-Информ: овощи и фрукты.

"На предыдущей неделе, кроме традиционно растущего в цене борщового набора овощей, подорожали также тепличные овощи и даже фрукты, цены на которые до этого сохраняли беспрецедентную стабильность», - говорит Татьяна Гетьман, руководитель проекта АПК-Информ: овощи и фрукты. - В предновогодний период вероятность роста цен на фруктовый набор будет достаточно высокой, особенно на фоне плохих погодных условий в основных странах-поставщиках, в частности в Турции», - добавила она.

Отметим, что на прошлой неделе наиболее значительно из овощей из борщового набора подорожала белокочанная капуста, цены на которую выросли на 36,4%. Продолжал дорожать и лук, однако темпы роста цен на него, которые и так уже побили все рекорды, существенно снизились. Тепличные овощи подорожали на 11,9%, а фруктовый набор – на 7,7%.

Обращает на себя внимание рост цен на яблоко, цены на которое, тем не менее, по-прежнему значительно ниже, чем годом ранее. Также начали расти цены на цитрусовые. В то же время прекратился рост цен на картофель и корнеплоды, которые до этого активно дорожали.

Напомним, в начале октября премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что Украина полностью обеспечит себя урожаем овощей и, в частности, картофеля, несмотря на сложности с проведением уборки из-за непогоды, что позволит ценам на овощи стабилизироваться.