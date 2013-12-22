Пуля прошла в шести сантиметрах от сердца - активист ДК рассказал, как в него стреляли (видео)

Об этом рассказал в интервью сам Владимир, находясь на больничной койке, сообщает сайт Дорожного контроля.

"Ехал на своем автомобиле от площади Шевченко, подрезала Шкода А5 серого цвета без номерного знака. Вышли два человека, один подошел к моей пассажирской двери, второй к водительской, подергал, но ручка была закрыта. В лобовое стекло поставил пистолет ПМ и сказал открыть двери. Я открыл двери, мне сказали "не дергайся, садись на заднее сидение". Второй, который сел на пассажирское сидение, сказал мне, чтобы я не дергался и тогда останусь цел", - рассказывает Владимир.

Также Маралов рассказал, чем интересовались нападавшие.

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"Первый был вопрос о настоящем месте жительстве Дзындзи Андрея Ивановича (журналист "ДК"). Я ответил, что я не знаю. Потом вскользь был задан вопрос "где Ланос"? (на Ланосе ездит руководитель "ДК" Шапошников) и не дожидаясь ответа сразу спросил о местонахождении Гончарука (журналист "ДК"). Я ответил, что я не знаю и не скажу. Далее, произошел выстрел, я почувствовал как потекла кровь и упал. Когда пришел в себя, увидел что горит моя машина", - говорит Владимир Маралов.

Милицию и скорую вызвали случайные пешеходы, которые обнаружили Владимира. Активисту "ДК" сделали операцию. По словам хирурга, пуля прошла в шести сантиметрах от сердца.

"Повезло, что пуля пошла не в сторону сердца, а пошла в подмышку. Доктор сказал, что целились в сердце, но, промахнулись. У меня на курточке эмблема металлическая, и поскольку железка мешала, пуля изменила свою траекторию", - заявил Маралов.