Сегодня в 12 в Киеве начнется очередное народное вече

Сегодня в 12.00 на Евромайдане в Киеве начнется очередное Народное вече под названием «Митинг нашей силы»

В ходе мероприятия лидеры оппозиции намерены объявить план дальнейших действий. Со сцены на Майдане будут выступать группы ТНМК, «Мотор’ролла», KOZAKsystem, «Гайдамаки», «Ролекс», Крамбамбуля (Беларусь), а также Тарас Чубай, Маричка Бурмака, Нина и Антонина Матвиенко, Арсен Мирзоян. Читайте также: Оппозиция рассказала, зачем опять созывает Народное вече

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