Оппозиция рассказала, зачем опять созывает Народное вече

Задача Народного вече на столичном Майдане Незалежности в воскресенье, 22 декабря, - напомнить Президенту Виктору Януковичу, что людей игнорировать не стоит.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех оппозиционных сил – Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока.

«Вся страна видела циничное интервью Президента Виктора Януковича. Вся страна слышала циничный отчет генпрокурора Виктора Пшонки. И вся страна сделала вывод, что они живут в другом государстве – там, где нет проблем и заторов, где никто не имеет собственного мнения, а жестокий разгон мирных демонстрантов с палками и арестами – это «незначительное превышение полномочий» и «нейтрализация кучки провокаторов», - говорится в заявлении.

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«Именно поэтому Виктору Януковичу стоит опять напомнить, что мы – есть! Мы - люди, которые хотят перемен, чувствуют себя гражданами, а не рабами, хотят жить, а не существовать. Мы все выйдем на Майдан Незалежности в 12.00 в воскресенье, чтобы показать, что нас – миллионы, и игнорировать нас не стоит», - заявили лидеры оппозиции.

Со сцены на Майдане в воскресенье будут выступать группы ТНМК, «Мотор’ролла», KOZAKsystem, «Гайдамаки», «Ролекс», Крамбамбуля (Беларусь), а также Тарас Чубай, Маричка Бурмака, Нина и Антонина Матвиенко, Арсен Мирзоян.