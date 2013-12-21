Синоптики предупреждают об усилении ветра и гололедице

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об усилении ветра и гололедице на дорогах.

Как сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ночью 22 декабря на дорогах в северных, центральных, восточных областях, а также в районе Карпат местами возможна гололедица.

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В восточной части и в Приазовье местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с