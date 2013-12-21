В ГАИ придумали новый способ выдачи водительских прав (видео)

За водительскими удостоверениями теперь надо становиться в электронную очередь, которая обещает сэкономить водителям время, сообщает ТСН.

В пятницу, 20 декабря, эта новация заработала в Центре предоставления услуг №2 в Киеве. У хитроумных автоматов, которые выдают талончики и принимают оплату за права, дежурят девушки-консультанты. Ведь если взять талончик в нужное окошко - это полбеды, то оплатить, скажем, определенную сумму за получение новых водительских прав, восстановление старых, нелегко.

Но скоро автоматы будут работать без консультантов. И к кнопкам на экране придется пристально и долго присматриваться.

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"Номер счета забит в базе. Но человеку самое главное - правильно выбрать услугу, за которую он будет платить. Потому что есть и права впервые, и обмен, и лишение. Это совершенно разные суммы и различные услуги. Вот у человека - обмен, он меняет старые права на новые. Это одна сумма", - пояснила оператор-консультант Анастасия Синюк.

Сейчас на сайте киевского управления даже ссылки на интернет-услугу нет. Также еще нет возможности стать в электронную очередь на регистрацию авто, получение техпаспорта или номеров. Впрочем, в случае удачного тестирования систему обещают ввести во всех отделах и по всей Украине.

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