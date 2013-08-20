ГАИ отказалась от идеи водительских прав с чипами

Госавтоинспекция Украины пока не планирует возобновлять выдачу водительских удостоверений с чипами, но разрабатывает новый образец удостоверений, который будет через некоторое время представлен на обсуждение общественности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины Владимир Резников.

"Пока мы не планируем (возобновить выдачу водительских удостоверений с чипами). Мы прекратили выдачу удостоверений водителям с бесконтактным носителем. Такие удостоверения выдавались только в Киеве", - сказал Резников.

Он напомнил, что действие постановления, которое регламентировало выдачу таких удостоверений, приостановлено, и поэтому ГАИ вернулось к выдаче удостоверений водителям без бесконтактного чипа. "За счет этого есть возможность уменьшить стоимость этой продукции. Приблизительно на 60 грн такие удостоверения стоят меньше, чем продукция с чипом", - сказал он.

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Резников также сообщил, что в настоящее время идет работа над тем, чтобы такие бланки удостоверения водителей изготавливались на государственном предприятии "Полиграфический комбинат «Украина». «За счет этого нам удастся еще уменьшить стоимость этого удостоверения водителя, потому что, по моему мнению, стоимость, которая существует сегодня, является достаточно высокой», - добавил заместитель начальника ГАИ.

Также Резников рассказал, что в настоящее время идет работа по подготовке эскизов нового образца водительского удостоверения, в котором будет содержаться биометрическая информация.

"Сейчас идет работа над разработкой эскизов нового водительского удостоверения. Потом мы выставим на сайте различные варианты, услышим мнение граждан, чтоб они сами принимали решение, какие должны быть удостоверения водителя. Мы бы хотели, чтобы к этой работе приобщились и наши граждане", - отметил он.

По словам Резникова, из предложенных вариантов будет выбран лучший, который будет потом утвержден на уровне МВД, и в последствии будет изготовляться на полиграфкомбинате «Украина».

Как сообщал УНИАН, 12 июня с. г. Кабинет министров Украины принял постановление № 415 «О приостановлении действия постановления Кабинета министров Украины от 13 марта 2013 г. № 185».

Таким образом Кабмин приостановил действие постановления о введении биометрических паспортов и других документов с бесконтактным носителем информации, в том числе и удостоверение водителя.

4 июля Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возвращения государственного контроля и производства государственными предприятиями документов и бланков, которые нуждаются в использовании специальных элементов защиты. По закону, в частности, в статье 164 Хозяйственного кодекса Украины устанавливается, что только государственные предприятия, которые входят в сферу управления Национального банка Украины, имеют право на изготовление ценных бумаг (или их бланков).

После этого право на изготовление бланков документов было передано ГП «Полиграфкомбинат «Украина». Ранее оно принадлежало консорциуму ЕДАПС.

30 июля руководитель Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем Сергей Будник высказал надежду, что после замены производителя бланков удостоверения водителя стоимость документа будет снижена.

Он напомнил, что стоимость, которая была заявлена предыдущим поставщиком, составляла 198 грн без чипа и 247 грн 50 коп. - с чипом.

“На сегодняшний день мы занимаемся выдачей удостоверений водителя в децентрализованном порядке без чипов стоимостью пока еще 198 грн”, - отметил Будник.

На вопрос журналистов, кто будет новым поставщиком документов удостоверения водителя, руководитель Центра безопасности дорожного движения сообщил, что это будет полиграфкомбинат “Украина”.