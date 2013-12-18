В Киеве неизвестные с топорами разгромили джип, в котором безработный перевозил 100 тысяч гривен (видео)

Как сообщает ТСН, злоумышленники микроавтобусом заблокировали джип и бросились к внедорожнику с топорами бить окна.

Свою жертву нападающие дождались в двенадцать часов дня. Грабителей было четверо, все были без масок прямо под камерами видеонаблюдения и в метре от охраны офисного здания. Двое били топорами передние окна, один - заднее. Случайный свидетель, как говорят в милиции, пытался защитить водителя джипа и открыл по нападавшим огонь, а те начали отстреливаться.

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Медики доставили водителя в больницу с порезами от разбитого стекла. Из джипа потерпевшего, назвавшегося милиции безработным, преступники похитили два пакета. По его словам, в них он перевозил сто тысяч гривен. Сейчас в столице объявлен план перехвата. Несмотря на то, что и авто нападавших, и их лица сняты, преступление правоохранители еще не раскрыли.