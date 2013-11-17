BBC: В Китае люди с топорами напали на полицейских

Девять человек, вооруженных топорами, в субботу, 16 ноября, напали на полицейский участок в провинции Синьцзян, сообщает BBC Украина со ссылкой на китайские СМИ. Всех нападавших застрелили.

Также, как сообщает агентство Xinhua, в результате этого нападения у города Кашгар погибли двое полицейских, еще два ранены.

В Синьцзяне проживает 9 млн мусульман-уйгуров, однако они перестали быть там большинством, а составляют теперь 45% населения провинции.

Многие из них считают, что приток в регион этнических китайцев маргинализирует их культуру и традиции.

Власти, как правило, обвиняют в насилии уйгурских экстремистов, которые, как утверждает Пекин, пытаются добиться автономии для региона.

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В этом году в Синьцзяне трижды вспыхивали беспорядки – в апреле, июне и августе.

В конце октября пять человек погибли, когда автомобиль врезался в толпу на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Власти обвинили в этой акции сепаратистов из Исламского движения Восточного Туркестана.

Китайские власти нередко возлагают ответственность за инциденты в Синьцзяне на ИДВТ. Однако, как передает корреспондент ВВС в Пекине, мало кто верит, что эта организация способна организовать серьезные теракты на территории Китая.

По словам корреспондента Би-би-си, в первую очередь недовольство уйгуров вызвано обширным переселением в Синьцзян ханьцев - это крупнейшая народность в Китае - в последние несколько десятилетий.