В Беларуси вынесен смертный приговор гражданину России

Как сообщает правозащитный сайт Spring96.org, "известно, что он не имел постоянного места жительства, поддерживает контакты с матерью, которая живет в Барановичах. Сын живет в России, дочь - в Германии, но с детьми осужденный связи не имеет".

Приговор был вынесен Минским областным судом 26 ноября. Как отмечают правозащитники, под следствием Лыков находился с 2011 года. За это время у него сменилось три адвоката.

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«Правозащитники будут отслеживать ситуацию с Лыковым и при необходимости готовы оказать ему юридическую помощь при обжаловании решения суда первой инстанции в кассационном порядке и в Комитете ООН по правам человека», - подчеркивается в сообщении.

По мнению правозащитников, этот случай в очередной раз демонстрирует, что власти Беларуси скрывают от общественности факты вынесения смертных приговоров и приведение их в исполнение.

«Чиновники часто говорят, что в Беларуси расстреливают единицы, но если нет публичной информации, кто приговорен к смертной казни, если вся эта информация государственными органами скрывается от общественности, тогда сложно апеллировать к числам, сколько же людей на самом деле были расстреляны в Беларуси именем государства», - заявил координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрей Полуда.