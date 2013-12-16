Главная резиденция Деда Мороза открывается в Древнем Киеве

21 декабря (суббота) в 13.30 в Древнем Киеве «Парке Киевская Русь» открывается главная резиденция Деда Мороза. В торжествах примут участие сразу два главных персонажа новогодних праздников - Дед Мороз и Святой Николай, а также многочисленная делегация сказочного посольства в Древнем Киеве.

Гости парка смогут поговорить с Дедом Морозом и Святым Николаем, отдать свиток с пожеланиями для себя, своих близких или даже всей Украины на следующий год. Они будут положены в волшебную шкатулку исполнения желаний.

Чтобы гости Древнего Киева развлеклись, ожидая своей очереди на прием к Деду Морозу и Святого Николая, во дворе резиденции они смогут поиграть в игры со сказочными персонажами. А следить за соблюдением очереди будут секретари Деда Мороза - Ангелы. Вход в резиденцию будут охранять витязи из дружины Князя киевского.

Веселье продолжатся и в воскресенье, 22 декабря. В праздничной программе - катание на санях и породистых лошадях, интересные театрализованные постановки, захватывающие конно - трюковые шоу, снежные баталии, обрядовые действа, гадания и множество зимних развлечений.

Главная резиденция Деда Мороза в «Парке Киевская Русь» действовать с 21 Декабря 2013 по 19 января 2014 года.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь » расположен в Обуховском районе Киевской области. Из Киева можно доехать маршруткой от станции метро «Выдубичи».

Детали на сайте: http://www.parkkyivrus.com/