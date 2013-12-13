Янукович предлагает амнистию для задержанных во время акций

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал на заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».

По теме: Кучма о круглом столе: На таком сборище вопрос не решишь

«Что касается виновных, где мы уверены - давайте накажем. Где пострадали люди, давайте примем решение и во вторник проголосуем амнистию. Снимем все эти вопросы по всем», - сказал Янукович.