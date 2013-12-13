Янукович предлагает амнистию для задержанных во время акций
18:08, 13 декабря 2013Общество
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Президент Украины Виктор Янукович предлагает народным депутатам проголосовать на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 17 декабря за амнистию задержанных во время массовых акций
Янукович предложил амнистию
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал на заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».
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«Что касается виновных, где мы уверены - давайте накажем. Где пострадали люди, давайте примем решение и во вторник проголосуем амнистию. Снимем все эти вопросы по всем», - сказал Янукович.
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