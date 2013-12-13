Кучма о круглом столе: На таком сборище вопрос не решишь

"На таком сборище вопрос не решишь. Но мы показали миру и обществу, что диалог возможен", - заявил он.

Экс-президент также выразил разочарование по поводу попыток разогнать площадь в ночь на среду: "Если бы не было такой попытки, то были бы менее жесткие требования к власти", сообщает Украинская правда.

На просьбу прокомментировать ситуацию в государстве, Кучма ответил: "Если я скажу всю правду, мне надо будет уехать из страны".

На вопрос, уволил ли бы он на месте Януковича министра внутренних дел Виталия Захарченко, он сказал: "Не загоняй меня в тупик".