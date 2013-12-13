Прокурору и милиционерам, которые "вешали" преступления пологовского маньяка на невиновных, дали 5-7 лет

Данные действия они совершили во время досудебного расследования по уголовным делам по фактам изнасилований, совершенных «пологовским маньяком Ткачом».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, следователь прокуратуры осужден к 5 годам лишения свободы, двое милиционеров – к 7 годам с конфискацией имущества. Еще двое милиционеров признаны виновным, но освобождены по сроку давности дела (2003-2004 гг. - УНИАН).

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Судом установлено, что работники милиции, с целью искусственного раскрытия изнасилования малолетней девочки, с применением силы задержали жителя с. Чапаевка, которого незаконно лишили свободы и 15 суток держали в неприспособленном помещении изолятора временного содержания Пологовского райотдела милиции и применили к нему физическое насилие с требованием написать явку с повинной.

«Не выдержав издевательств, задержанный подписал явку с повинной, а следователь прокуратуры района, с целью создания искусственных доказательств по делу, допросил его без присутствия защитника, чем нарушил конституционное право на защиту. Также он сфальсифицировал протоколы допросов потерпевшей и свидетелей. В результате житель с. Чапаевка был незаконно осужден к 10 годам лишения свободы, 6 из которых он отбыл», - говорится в сообщении прокуратуры.

По информации прокуратуры, тот же следователь прокуратуры сфальсифицировал протоколы допросов потерпевшей и свидетелей по аналогичному уголовному делу.

Так в преступлении, которого он не совершал, обвинили мужчину с отклонениями психики. В результате суд постановил применить к этому мужчине принудительные меры медицинского характера.