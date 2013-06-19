На Днепропетровщине милиционеров посадили на 5 лет за пытки

По данным ведомства, в прокуратуру Довгинцевского района Кривого Рога обратился гражданин с заявлением о том, что работники милиции, применяя физическую силу и специальные средства, заставляли его признаться в совершении преступления, которого он не совершал.

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«В ходе расследования районным прокурором было установлено, что должностные лица правоохранительных органов, превышая власть и служебные полномочия, находясь в своем служебном кабинете, с целью создания мнимого благополучия по службе и улучшения качественных показателей работы, нанесли трем пострадавшим телесные и моральные повреждения», - говорится в сообщении, передает Радио Свобода.

По данным проверки, работники милиции путем незаконного лишения свободы - содержание в РОВД более суток, применением пыток и избиением пытались заставить невинных людей признаться в совершении преступления, которое не могли раскрыть сами.

По приговору Довгинцевского районного суда, обоих правоохранителей приговорили к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать аттестационные должности.